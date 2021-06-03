Безопасность без барьеров. Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с РЖД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта. Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Развитие железных дорог Центрального узла — это один из самых сложных наших проектов, который выводит транспортный сервис для жителей Подмосковья на принципиально новый уровень. В обязательном порядке формируется безбарьерная среда, удобные и безопасные условия для всех пассажиров», — сказал Белозеров.

Документ определяет основные направления сотрудничества, нацеленного на улучшение качества транспортного обслуживания в Подмосковье. В ближайшие годы в регионе планируют запустить МЦД-3 (Зеленоград — Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожный). Также будут созданы новые маршруты электричек и организован легкорельсовый железнодорожный транспорт.

Сотрудничество РЖД и Московской области проходит по уже отлаженному механизму. В прошлые годы были запущены первые две линии Московских центральных диаметров, соединяющих регион со столицей. Кроме того, прошла реконструкция 28 пешеходных переходов и построено восемь станций.

Пригородные поезда Подмосковья стали комфортнее и удобнее. Скорость движения электричек выросла, а интервал движения сократился. Уровень безопасности вместе с тем вырос на 25%.