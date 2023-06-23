Подмосковье 23 июня 2023, 13:43 Меморандум о развитии генетики в молочном животноводстве подписали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Подмосковье подписали меморандум о развитии генетики в молочном животноводстве. Так, в Московской области создадут генеалогическую базу данных животных, а также разработают единые подходы при отборе животных высокой племенной ценности. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Меморандум подписали правительство Московской области, компания «Иннопрактика», АПХ «Мираторг» и АО «Московское по племенной работе». Главная задача партнерства — повысить эффективность молочного животноводства в регионе.

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Ожидается, что в течение пяти лет в Подмосковье прогенотипируют большую часть поголовья племенных молочных коров, а фермеры снизят себестоимость производства при улучшении качества продукции — мяса и молока.

«Специалисты проведут генотипирование на snp-биочипах высокой плотности не менее 10 тысяч голов в год для формирования популяции с высокой племенной ценностью. Так будет разработана единая система геномной селекции голштинского скота Московской области», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

На данный момент в Подмосковье поголовье крупного рогатого скота составляет 94 тысячи коров, 43 тысячи из которых — племенные.

Директор по генетике АПХ «Мираторг» Николай Елаткин заявил, что создание генеалогической базы КРС голштинской породы позволит в перспективе проводить импортозамещение племенных животных и конкурировать на равных с зарубежными рынками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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