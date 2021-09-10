«Мелочи очень важны для человека». Обновленное отделение «Почты России» в Красногорске оценили и жители, и работники

В феврале в Подмосковье запустили масштабную программу по модернизации отделений почтовой связи. В пятницу губернатор Андрей Воробьев и гендиректор «Почты России» Максим Акимов приехали в обновленное отделение в Красногорске и встретились с жителями и сотрудниками.

«Мы проанализировали состояние „Почты России“. Большое количество подразделений в самых разных уголках Подмосковья. И мы увидели, что половина из них не соответствует стандарту. Мы одни бы не справились, если бы „Почта России“ не понимала важности этих преобразований и этой модернизации. Как известно, должно все соответствовать: и форма, и содержание», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что власти стараются во всем обеспечить перемены в Подмосковье. Он подчеркнул, что самая главная оценка — от посетителей и жителей. Если они почувствовали перемены, то это уже маленькая победа.

Есть мероприятия по маломобильным группам, мы их тоже все выполним, это тоже важно. Мелочи очень важны для человека Андрей Воробьев.

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов добавил, что команда старается во всех уголках страны модернизировать отделения.

«Подмосковье — регион для нас стратегический, в котором миллионы клиентов пользуются нашими сервисами, для нас было важно совершить прорыв. Мы за год более чем треть наших совместных отделений совместными усилиями привели в порядок», — сказал Акимов.

По его словам, «Почта России» продолжает развивать новые форматы. Это и сеть автоматических станций выдачи, и развитие участков курьерской доставки. А самое главное — это обновление отделений.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Очень важно, чтобы этот опыт соприкосновения с „Почтой России“ у людей вызывал позитивные эмоции. Наши работники должны работать в хороших условиях, чувствовать себя людьми в этом плане и быть обеспеченными самыми базовыми сервисами в процессе рабочего дня», — заключил Акимов.

Начальник отделения Анастасия Самусина рассказала, что сейчас находиться в помещении стало очень комфортно. По ее словам, посетители в восторге от изменений.

«Плюс, сервис тоже улучшился, добавляются какие-то услуги. Работают девочки-профессионалы, быстро обслуживают. Техника работает очень хорошо, мы очень довольны. Нет очередей. Электронные очереди — это тоже нововведение. Люди записываются и приходят в определенное время. Удобно стало работать», — рассказала девушка.

По предварительным подсчетам в отделение на улице Железнодорожной, 24 за день приходят 100-150 человек. В Подмосковье в порядок привели 324 отделения, а работы в еще 22 почтовых офисах завершат до конца сентября.