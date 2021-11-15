«Мелких вопросов не должно быть». Воробьев заявил, что все проблемы жителей Подмосковья важны

Некоторые вопросы, которые обсуждают во время ВКС, могут показаться кому-то незначительными. Однако мелких вопросов не должно быть — все они одинаково важны. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что некоторые могут отнести к мелким вопросам ситуацию с лифтами в Балашихе.

«Наши подмосковные производства подготовили, заменили эти лифты. И сейчас, слава богу, все нормально. Но хотелось бы лично убедиться в том, что сейчас это недоразумение ушло в прошлое», — подчеркнул он.

Еще одна важная тема — переработка ТКО.

«Сегодня Всемирный день ресайклинга, то есть материалов, которые используются несколько раз. Как стаканы на нашем столе или кроссовки, которые мы носим. Все это вторичные материалы, экология, все это имеет значение, хотя кому-то может показаться это не столь важным», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что эта тема также важна, самые современные технологии находят место в Подмосковье, чтобы решать эту проблему. Инвесторы размещают в регионе свои предприятия, финансируют средства в самые современные перерабатывающие, инновационные мощности. Благодаря этому они не только создают рабочие места и платят налоги, но и дают вторую жизнь материалам.