Мексиканская Дюймовочка родилась в Ногинском роддоме

Эдвин и Мария познакомились в интернете. Он из столицы Мексики, а она из небольшого городка в Подмосковье — Ногинска. Как это бывает, все началось с переписки и днем и ночью. Любовь по переписке преодолела все преграды и теперь Эдвин живет в России. Молодые люди заключили брак, а совсем недавно стали родителями.

Мария Патракова рассказала, что хотела встречать своего ребенка вместе с мужем.

«Мне без него страшно было. Это же просто первые роды. Так спокойнее», — рассказала Мария.

Эдвин рассказал, что в момент появления дочери еле сдерживал слезы.

«Когда она родилась, я был готов расплакаться, но нужно было оставаться сильным. Я приложил все усилия чтобы успокоиться. Это потрясающий опыт. Она наконец появилась на свет. Я очень счастлив», — делится своей радостью молодой папа.

Миниатюрную девочку персонал Ногинского роддома уже прозвал «мексиканской Дюймовочкой». А вот родители с именем пока не определились. Выбирают между именами Алиса и Кейла.

Эта семья развеивает мифы о сложностях взаимоотношений до и после партнерских родов. Хоть оба родителя и переживали в первые минуты, но событие очень сблизило их.

Заведующая обсервационного отделения Ногинского роддома Сирануш Никогосян считает, что партнерские роды помогают мужчинам быстро включиться в роль отца.

«После рождения человек стал вообще другим. Эмоции наверно, ребенка никому не отдавал даже держать. Очень рекомендуем чтобы все рожали с мужьями можно и сродственниками. Потому что это очень помогает в процессе родов и морально психически, чтобы женщина настроилась», — поделилась врач.

Сейчас Мария чувствует себя хорошо, Эдвин ей во всем помогает. А медики роддома создали для семьи домашнюю атмосферу.