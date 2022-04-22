Механизм установки датчиков загазованности в Дедовске оценила глава Истры

Во время рабочего визита в Дедовск глава городского округа Истра Татьяна Витушева оценила механизм работы по установке датчиков автоматизированного контроля загазованности помещений, сообщили в пресс-службе администрации.

Небольшой по размеру прибор выполняет критически важную функцию — фиксирует утечку газа, автоматически перекрывает его и информирует жильцов об аварии.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

«Задача администрации округа сделать так, чтобы все 3754 муниципальных квартиры, находящиеся в 962 газифицированных МКД, были оснащены такими системами. Для этих целей заложили в бюджете определенную статью расходов, чтобы компенсировать нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда все финансовые затраты на приобретение и установку данных извещателей», — отметила глава округа.

Механизм установки датчика простой — установить прибор, принести в администрацию документы и написать заявление на компенсацию, пояснили в администрации. Также в бюджете предусмотрено около 4,5 миллиона рублей для самостоятельной установке извещателей. Работы начнутся, как только будет определена подрядная организация, говорится в сообщении пресс-службы.