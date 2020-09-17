Механизм решения проблем дольщиков запустили в Подмосковье

Фонд запустил свой первый проект по восстановлению прав граждан на ЖК «Новокосино-2». Больше тысячи местных жителей вскоре получат квартиры.

«Всего же региональному фонду предстоит обеспечить более 20 тысяч дольщиков законно купленными квадратными метрами в ближайшие три года», — говорится в сообщении.

Механизм восстановления прав дольщиков проходит в несколько этапов. Один из них — сбор документации по проблемным объектам и ведение учета пострадавших граждан в рамках механизма банкротства застройщика. После этого следует передача объекта в Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья. Его сотрудники обращаются в Арбитражный суд и Росреестр региона для передачи всех права на объект. С этих пор местный фонд превращается в полноправного владельца и организацию, занимающуюся завершением строительства.

В кратчайшие сроки пройдут все необходимые процедуры в плане согласования и решения технических вопросов. К ним относятся техническое обследование, получение разрешения на строительство, проектно-изыскательские процедуры и экспертиза. Затем начинается выход на строительную площадку.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил перед нами важную задачу: решить проблему обманутых дольщиков в регионе за три года. Уже мобилизованы ресурсы и соответствующие службы, все работают максимально быстро, так как интересы граждан — это наш главный приоритет», — отметил директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.