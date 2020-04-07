Механический завод в Балашихе продолжает работать. Но соблюдает все нормы безопасности

«Мы выпускаем контейнеры для атомных станций. Наше производство непрерывное. Мы поставляем изделия для Минобороны, металлоконструкции для военных, которые идут на строительство специальных объектов. Прекрасно понимаем ситуацию, которая сейчас происходит. Выполняем положенные нормы. Завод работает, часть сотрудников трудится удаленно. Те, кому опасно выходить по возрасту или по болезни, также не ходят на работу. В остальном коллектив работоспособный и находится на месте», — сказал генеральный директор 345 механического завода Рустам Гатауллин.

Он добавил, что всего на удаленную работу переведено около 50 человек — это маркетологи, конструкторы и проектировщики. Их обеспечили рабочими местами на дому. Первую неделю, объявленную Владимиром Путиным выходной, не работал весь коллектив завода, кроме котельной, которая также снабжает теплом жилые дома в городе и дежурные аварийные бригады. Предприятие выполнило все обязательства по заработной плате. С 6 апреля завод работает, соблюдая все принятые в Подмосковье меры безопасности.

Источник фото: телеканал «360»

«В цехах, в столовой, по всему заводу нанесена разметка в 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции. Все работники ее соблюдают. Дозаторы с кожными антисептиками установлены при входе во все помещения. В столовой все продукты выдаются упакованные специальной пленкой. Всем работникам выданы защитные маски с запасом на 10 дней. Их меняют каждые два часа. При входе всем сотрудникам измеряют температуру бесконтактными термометрами. Также для дезинфекции помещений мы закупили 10 кварцевых ламп. Стараемся максимально ограничить контакты с сотрудниками», — рассказал исполнительный директор 345 механического завода Леонид Долгин.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках мер поддержки бизнеса в Подмосковье предприниматели на три месяца получат отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. Увеличивается размер субсидии на возмещение затрат на покупку оборудования — с 30 до 50 процентов, производителям масок и средств дезинфекции — до 80 процентов. Также работает горячая линия по поддержке бизнеса: 0150.