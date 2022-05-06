Мегасубботник собрал 38 тысяч жителей Подмосковья

6 мая были подведены итоги проекта «Мегабак», который впервые с 2019 года принял участие в Общеобластном субботнике.

Проект реализует региональное министерство ЖКХ. В рамках Мегасубботника в городских округах Сергиево-Посадском, Рузском, Жуковском, Пушкинском, Балашихинском и Клинском прошли экоэстафеты. В них поучаствовали 700 человек.

«В Мегасуботнике приняли участие 38 тысяч жителей. Всего было определено 250 точек сбора, на которые жители в рамках Мегасубботника принесли 6,5 тысяч кубометров вторичных материальных ресурсов. Порядка 800 участников-победителей Мегасубботника получили призы», — сообщил Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Все собранные в ходе Мегасубботника ресурсы были направлены на предприятия-переработчики.

Подмосковные жители с энтузиазмом поддерживают проект «Мегабак», для некоторых участников сдача КГО стала традицией, и они еженедельно посещают площадку, сдавая накопленные отходы, отмечает Антон Велиховский.

«Услугами площадок Мегабак воспользовались более 200 тысяч жителей Подмосковья. Благодаря своей популярности у жителей проект активно развивается. В настоящее время на территории 55 городских округов действует 58 площадок Мегабак. До конца года нами будет открыто еще несколько новых площадок», — подчеркнул министр.

Три года назад губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил запустить в регионе масштабный экологический проект Мегабак. Цель этого проекта — избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки. Адресный перечень пунктов приема вторсырья, работающих с 9.00 до 18.00 размещен на сайте.

Помощь в организации Акции Мегасубботник оказали Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами в Подмосковье во главе с ее Председателем Лилией Беловой, региональный оператор ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор», предприятия переработчики: ООО «Дмитровский завод РТИ», ООО «ХангГрупп», ООО «Орис Пром», ООО «Втортрейд», ООО «ПК «Вторалюминпродукт», ООО «Гриндей», ООО «Лабромед», ООО «Компания «Нафта Хим», а также транспортная компания АО «Клинавтотранс».