Мегасубботник объединил жителей четыре городских округов Подмосковья

хМегасубботник провели сразу в четырех городских округах Подмосковья. В этом году к весенней уборке присоединился проект Мегабак. Жители Балашихи, Жуковского, Пушкина и Сергиева-Посада собирали и разделяли отходы на полезные фракции.

«Новый формат Мегасубботника прошел в шести городских округах Подмосковья с экоэстафетами, экоквестами и различными конкурсами, в ходе которых „мусор“ был не просто собран, а был разделен на полезные фракции и попал напрямую к переработчикам для производства новых изделий», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В субботу, 30 апреля, акцию провели в Сергиевом-Посаде, Жуковском, Балашихе и Пушкино. Всего в мероприятиях участвовали 30 команд, в которые вошли 700 человек. В состав опытного жюри экоакции вошли представители регионального МинЖКХ, региональных операторов, предприятий-переработчиков.

Пушкино

В рамках экоэстафеты команды привезли на площадку Мегабак в Пушкино «КамАЗы» шин и пластика. Там принимали полезные фракции и прямо на месте взвешивали и находили победителей. К акции присоединились команды из разных населенных пунктов округа. Команда из Ивантеевки набрала более 30 килограммов пластика, а всего на акции собрали около 30 кубометров шин.

Источник фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Победителей ожидали ценные призы от Сергиево-Посадского регионального оператора, в том числе скворечники и рюкзаки, а за призовые места давали планшеты и телевизор. Победу одержала команда из Ивантеевки. Второе место заняло Ельдигино, а третье место досталось Пушкино. Всего на акции собрали более 300 кубов мусора. Все собранные фракции в ближайшее время отправятся на переработку.

Сергиев-Посад

У Сергиева-Посада были свои достижения за время участия в Мегасубботнике. Вдоль Новоугличского шоссе высадили эко-десант в желтых жилетах. Больше полусотни человек, три команды-участницы Мегасубботника собирали мусор и сразу сортировали его по пакетам: бумага, пластик, стекло.

Источник фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Предоставленные мешки команды забили до отказа, в основном, стеклянными бутылками. А потом провели награждение. Инициаторы субботника и спонсоры решили не определять победителей.

«Призы, слова благодарности и хорошее настроение достались всем. А чистое Подмосковье — это наша общая цель и общая награда», — отметили организаторы.

Партнерами Акции стали компания «РТ-инвест» и производители экологичной садовой и парковой мебели из переработанного пластика — предприятие «Умная SREDA». Они предоставили подарки участникам, обеспечили музыку, чай, кофе и сладости на площадке по приему крупногабаритных отходов Мегабак.

Жуковский

В Жуковском не только скрупулезно подсчитали собранные командами отходы, но и взвесили их с точностью до килограмма. Почти 400 килограммов крупногабаритных отходов собрали местные жители. Акция проходила в Треугольном лесу.

В мероприятии участвовали жуковские студенты и школьники. Юные экоспортсмены разделились на четыре команды и отправились собирать вторичные отходы. Соревнование проводилось на время — ребятам дали ровно час.

Источник фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Далее машина с собранными отходами отправилась на площадку Мегабак, где в присутствии капитанов команд провели взвешивание. В общей сложности ребята собрали 390 килограммов. По итогам первое место заняла команда «Картон» — 169 килограммов. На втором месте — команда «Стекло» (77 килограммов), далее — «Пластик» (77 килограммов) и замкнула цепочку «Батарейка» (43 килограмма). После окончания акции командам, занявшим призовые места, вручили подарки.

Балашиха

Ольгинский лесопарк Балашихи стал центральной площадкой Мегасубботника. В уборке центральной площадки посостязались пять команд: ресурсоснабжающие компании, управляющие организации, представители потребительского рынка, сферы образования и промышленности. Они должны были на время очистить территорию лесопарка от мусора.

Собранный мусор необходимо было сразу распределить по фракциям, которые напрямую поступили на площадку Мегабак, откуда он напрямую попадет на переработку. Победителя определили весы. Первое место заняла команда — образования, второе — организации потребительского рынка, третье — управляющие организации. Никто из участников не остался без подарков.

Итоги

«Все собранные твердые коммунальные отходы, собранные в ходе экоэстафет Мегасубботника, в полном объеме будут направлены для переработки. Для этого у нас создана современная инфраструктура по переработке отходов», — отметил Велиховский.

Он добавил, что на время майских праздников региональные операторы перейдут на усиленный режим работы. Будет привлечен дополнительный персонал, выведена усиленная группировка мусоровывозящей автотехники, выставлен дополнительный парк контейнеров и усилен график вывоза отходов.

По итогам Мегасубботника региональные операторы «РТ-Инвест» вывезли более 230 кубометров отходов. Сергиево-Посадский региональный оператор задействовал площадки Мегабак на территории Сергиево-Посадского округа и города Пушкино. Для вывоза использовали спецтехнику из собственного автопарка компании — восемь ломовозов и 10 бункеровозов. Все собранные отходы направили на комплексы по переработке «РТ-Инвест» в Каширском, Коломенском, Можайском и Сергиево-Посадском округах.

Источник фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

«Подмосковные жители с энтузиазмом поддерживают наш проект Мегабак, для некоторых участников сдача КГО стала традицией, и они еженедельно посещают площадку, сдавая накопленные отходы. Таким образом, пункты приема вторсырья от населения уже собрали почти 92 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. Услугами площадок Мегабак воспользовались уже порядка 200 тысяч жителей Подмосковья», — сообщил Велиховский.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 58 площадок Мегабак в 55 городских округах. Три года назад губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе масштабный экологический проект «Мегабак». Цель данного проекта — избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки. Адресный перечень пунктов приема вторсырья, работающих с 09:00 до 18:00 размещен на сайте мегабак.рф.