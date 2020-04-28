«МегаФон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома

Чтобы стать абонентом «МегаФона», не нужно нарушать режим самоизоляции. Оператор начал продавать сим-карты в несетевых магазинах, которые есть возле каждого дома. Активировать карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение «МегаФона» и с помощью портала госуслуг. При регистрации сим-карты можно выбрать любой из действующих тарифов. Все займет 5-10 минут.

Так, к крупным розничным сетям, где всегда можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, «МегаФон» теперь добавил 1483 торговые точки в 36 городах России. Количество магазинов будет расти.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и офлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На офлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Сим-карты с саморегистрацией продаются в крупных розничных сетях: «Лента», «Верный», «Билла», «Бристоль», на заправках ЕКА, «Татнефть», а также в киосках печати — всего более 4700 точек. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине «МегаФона», TMall и других онлайн-ресурсах: «Связной», 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.