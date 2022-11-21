Эксклюзив 21 ноября 2022, 16:57 Медведя Грома эвакуировали из Кременной в Подмосковье Медведь из ЛНР приехал в Центр воспроизводства диких животных под Волоколамском

Читать 360tv в

В Центре воспроизводства диких животных под Волоколамском появился новый жилец — медведь Гром. В Подмосковье он приехал из ЛНР, где почти 10 лет жил на пивном заводе в городе Кременной. Сейчас хищник уже полностью отошел от переезда.

По словам сотрудников центра, Гром обожает перепелиные яйца и орехи, а вот селедку может выкинуть прочь из клетки. Медведю уже 16 лет. У него есть проблемы с зубами, но в остальном со здоровьем у животного все в порядке.

Реклама

Грома увезли из Кременной из-за обстрелов. После очередной атаки два цеха завода, где он жил, сгорели. Медведя спасли чудом. После эвакуации его поместили на карантин в Центр воспроизводства диких животных.

Реклама

По словам кипера Ирины Ковзель, Гром очень быстро адаптировался и привык к новой обстановке. Во время карантина за ним наблюдают ветеринары: специалисты следят, как медведь ест, как работают системы его организма.

«Какое-то доверие у него даже. Если я хожу, он за мной наблюдает, не бросается. Очень редко бывает, когда голодный и ему надо, чтобы это было быстрее», — поделилась она в беседе с «360».

Ковзель отметила, что за Грома очень переживают в его родном городе и надеются, что он сможет все-таки вернуться назад.

«Возможно, ему у нас понравится и он останется. Хотя его очень ждут, переживают за него там и ждут обратно. Женщина, которая сопровождала его, провожала сюда, она очень надеется, что он вернется», — добавила кипер.

Пока дальнейшую судьбу Грома еще не решили. Возможно, он отправится в Московский зоопарк или останется в центре в Волоколамске. Этот вопрос решат уже после того, как закончится карантин.