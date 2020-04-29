Медведи стали чащи выходить к людям в Подмосковье. Самоизоляцию посоветовали не нарушать
Как считают зоологи, этому поспособствовало затишье в период режима самоизоляции. Хищники начали выходить за пределы охотничьих зон. О встречах с дикими животными сообщили на сайте Минэкологии.
«Хищники сейчас активно кормятся, восполняя потерю веса за зиму, и поэтому они представляют повышенную опасность», — говорится в сообщении.
Мы уже рассказывали о том, как медведя обнаружили рядом с деревней Алешино Пушкинского округа. Подобный случай был в Глазовском лесничестве под Можайском. Стало известно еще и о медведе, разорившем пасеку в Наро-Фоминском округе.
Жителям рекомендовали не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать самоизоляцию. Ее в Подмосковье продлили до 11 мая.
Как поступить, если…
Как рассказали специалисты, у медведей плохое зрение. И они боятся всего неизвестного. Если вы заметили зверя, лучше тихо отойти, чтобы он вас не обнаружил, и позвонить в Охотнадзор.
Но если вы увидели друг друга, можно попробовать отпугнуть медведя голосом, поведением: снять куртку, высоко поднять ее над головой. Это поможет «увеличить» размеры тела.
«Он боится всего неизвестного. Зрение у них плохое: был объект маленький, стал большой», — уточнил зоолог Михаил Кречмар.