Медведи стали чащи выходить к людям в Подмосковье. Самоизоляцию посоветовали не нарушать

В Московской области выросла вероятность встретиться с опасными дикими животными — волками, медведями, лисицами и другими. Об этом жителей предупредили в Минэкологии региона.

Как считают зоологи, этому поспособствовало затишье в период режима самоизоляции. Хищники начали выходить за пределы охотничьих зон. О встречах с дикими животными сообщили на сайте Минэкологии.

«Хищники сейчас активно кормятся, восполняя потерю веса за зиму, и поэтому они представляют повышенную опасность», — говорится в сообщении.

Мы уже рассказывали о том, как медведя обнаружили рядом с деревней Алешино Пушкинского округа. Подобный случай был в Глазовском лесничестве под Можайском. Стало известно еще и о медведе, разорившем пасеку в Наро-Фоминском округе.

Жителям рекомендовали не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать самоизоляцию. Ее в Подмосковье продлили до 11 мая.

Как поступить, если…

Как рассказали специалисты, у медведей плохое зрение. И они боятся всего неизвестного. Если вы заметили зверя, лучше тихо отойти, чтобы он вас не обнаружил, и позвонить в Охотнадзор.

Но если вы увидели друг друга, можно попробовать отпугнуть медведя голосом, поведением: снять куртку, высоко поднять ее над головой. Это поможет «увеличить» размеры тела.

«Он боится всего неизвестного. Зрение у них плохое: был объект маленький, стал большой», — уточнил зоолог Михаил Кречмар.