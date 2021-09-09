Медведи, моржи и 34 острова. Как прошла научная экспедиция «Роснефти»

Экологическая экспедиция «Роснефти» вернулась из Арктики с новыми данными о краснокнижных животных. На протяжении месяца специалисты Арктического научного центра имени Алексея Северцова изучали популяцию белых медведей и атлантического подвида моржа.

Участники экспедиции использовали дроны, чтобы провести учет численности моржей на самых крупных лежбищах. По предварительным данным зафиксировано более 7,1 тысячи животных, что вдвое превосходит учет прошлого года на тех же территориях.

Белых медведей изучали на мысе Желания, в архипелаге Новая Земля. Четыре животных обследованы с помощью метода дистанционной иммобилизации, не представляющего угрозы их жизни и здоровью. На двух самок специалисты надели спутниковые ошейники. Благодаря ним ученые удаленно смогут отслеживать пути миграции медведей.

Во время последней экспедиции ученые обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также остров Виктория на северо-западной границе российских арктических территорий. По результатам экспедиции разработают новые методы охраны краснокнижных животных.

Забота об окружающей среде у НК «Роснефть» — в приоритете. Компания занимается арктическими исследованиями 10 лет. Позади — более 30 научных экспедиций по изучению ледовой обстановки, метеоусловий, геологического строения почв и биоиндикаторов — так называют организмы, по состоянию которых оценивают устойчивость экосистем.