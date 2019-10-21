Медучилище в Егорьевске достроят до конца года. Его студенты ждали 20 лет

В Егорьевске завершается строительство медучилища. Его возведение началось еще в 2002 году. Но потом стройку несколько раз замораживали. И только после обращения жителей города к губернатору области Андрею Воробьеву дело сдвинулось с мертвой точки. Строители вновь появились на объекте летом 2018 года.

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Прочитать стихи или поставить мини-сценку — это все, что могут позволить себе на праздник студенты Егорьевского медицинского колледжа. 20 лет назад образовательное учреждение переехало в здание, где нет ни столовой, ни спортивного и актового залов. Все праздники, открытые занятия и собрания проходят в самой большой аудитории, которая вмещает максимум 50 человек.

«Мы были на первом курсе и хотели организовать танцы. Но нам не удалось это сделать из-за того, что маленькие аудитории», — поделилась студентка Егорьевского медучилища Наталья Акшонова.

Источник фото: телеканал «360»

Переезд был временной мерой, которая, как это часто бывает, стала постоянной. И вот уже два десятилетия вторым домом студенты называют здание 1937 года постройки. Сейчас в колледже обучаются 304 будущих медика. За все годы работы педагоги воспитали для Подмосковья более 15 тысяч специалистов. Претензий к качеству образования нет. Руководство училища старается приспособиться к существующим реалиям. Например, для занятий физкультурой арендовали зал в спортивном клубе, а читальным залом служит крохотная комната. У педагогов каждый метр на счету.

«Конечно в этом здании читальный зал небольшой площади. Но все равно студенты занимаются и читают дополнительную литературу, еще есть электронная библиотека. Конечно, мы ждем большой читальный зал, который будет в новом учебном корпусе», — рассказала директор Егорьевского филиала Московского областного медицинского колледжа № 3 им. Героя Советского Союза З. Самсоновой Марина Гвоздева.

Источник фото: телеканал «360»

Решить проблему будущих медиков должен был новый колледж. Его строительство началось в 2002 году. В 2004-м на улице Лейтенанта Шмидта был вырыт котлован и залит фундамент. Потом появились стены, кровля, пластиковые окна и даже начался монтаж системы отопления. Но кризис и бюрократические проволочки тормозили строительство. Сдвинуть дело с мертвой точки помогло обращение местных жителей к губернатору области Андрею Воробьеву. И летом 2018 года на объекте снова появились рабочие.

«Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что совсем скоро в новое здание переедут студенты и преподаватели Егорьевского медучилища. Это обязательно скажется на качестве получаемого образования, ведь в этом здании будут не только просторные аудитории и много сопутствующих помещений. Также будет приобретено новое современное оборудование, на котором ребята будут проходить практику», — сообщил глава г. о. Егорьевск Александр Гречищев.

Площадь нового здания составляет почти семь тысяч квадратных метров против сегодняшних 800. Просторные фойе, спортивный зал, актовый зал на 180 мест, комната с тренажерами, столовая и большая библиотека с компьютерами — все это предусмотрено проектом. То, что здание без должного присмотра простояло столько лет, несомненно добавило определенных трудностей строителям. В частности, многое проемы пришлось дополнительно укреплять, а систему коммуникаций прокладывать заново.

«Достаточно сложный объект, потому что на самом деле просто с нуля строить новое здание намного проще, чем выполнять реконструкцию», — отметил заместитель генерального директора компании «Триумф» Николай Пономарчук.

Основной объем работ на объекте выполнен. В ближайшие дни рабочие завершат отделку фасада и благоустройство. Территория колледжа — это почти гектар, на котором разместятся три спортивных площадки, а вместо асфальтовых дорожек появятся георешетки.

Окончания строительства с нетерпение ждут студенты, а строители обещают сдать объект в конце этого года.