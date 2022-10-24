Медцентр «Кусково» в Подмосковье расширит перечень услуг для жителей по ОМС | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 20:08 Медцентр «Кусково» в Подмосковье расширит перечень услуг для жителей по ОМС

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Минздрав Подмосковья и Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Минздрава России подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало очень большим шагом в развитии современной медицины в регионе. Теперь помощь людям, не только экстренная, но даже и плановая, начнет оказываться людям в том числе и на базе медицинского центра «Кусково». Причем, получить эту помощь можно просто по обычному медицинскому полису.

Такой момент в медицине Подмосковья многие специалисты в целом считают знаковым. После подписания этого соглашения станет гораздо шире перечень услуг, которые можно получить по ОМС.

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«Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь для пациентов из Московской области станет более доступной. Это дает новый вектор развития оказания медпомощи в регионе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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Клинический медицинский центр во время разгара пандемии перепрофилировался, он становился частично ковидным госпиталем, оказывал помощь пациентам из Подмосковья.