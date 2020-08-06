Медсестре из Зарайска присвоили орден «За доблесть и мужество» посмертно. Она лечила людей с COVID-19

Медсестре Светлане Сергеевне Ивановой из Зарайска посмертно присвоили орден «За доблесть и мужество». Она работала в «красной зоне» местной больницы, где лечили людей с COVID-19. Вирус подкосил ее здоровье. Заразившись, Светлана умерла 19 мая.

Ей не было и 40 лет. С семьей медсестры встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он передал орден Кире Ивановой — 16-летней дочери Светланы.

«Мы все понимаем, что все, что с коронавирусом связано, очень неприятно и очень тяжело. Твоя мама Светлана Сергеевна ушла из жизни — она в „красной“ зоне работала. Я знаю, что ты тоже хочешь по такой стезе пойти. Обязательно тебе поможем. Все у тебя получится. Хочу вручить тебе награду матери на память за доблесть и мужество. Она очень добросовестно выполняла свой долг. Спасибо вам, всей семье», — сказал губернатор.

Кира и вправду планирует выбрать направление работы, как у ее мамы. Она думает стать медиком. Врачебное дело — практически семейное призвание. Медсестрой в Зарайской больнице работает Маргарита Давыдова — сестра погибшей. И здесь же почти 40 лет трудилась Елена Акимова — тетя Светланы.

«Мы все медики — я 37 лет отработала в кардиологии Зарайской больницы. Маргарита работает в терапии. Мы попали одними из первых в очаг, но мы этого не знали. Первый больной 6 апреля у нас был в терапии», — рассказала Елена Акимова.

В этой семье жизни спасают не только женщины. Денис Иванов, отец Киры, помог ликвидировать недавний потоп в Рузе. После прорыва дамбы там размыло дороги и унесло дома. Губернатор поблагодарил всю семью. ﻿

Я знаю, что вы, несмотря на любые сложности, всегда рядом и всегда поддерживаете. Я хочу вам слова признательности сказать — светлая память. И пожелать тебе, Кира, успеха, чтобы все получилось. Если есть какие-то проблемы или пожелания — обращайся Андрей Воробьев.

Также близкие Светланы Ивановой рассказали губернатору, что получили выплату по 313-му указу президента. Возможно, купят жилье Кире. Они поблагодарили правительство за поддержку, а Андрей Воробьев вручил девочке подарок.

«Это символический подарок — компьютер, сейчас молодежи без него никуда. Дай бог здоровья. Светлая память», — сказал Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев подчеркнул, что все врачи проявили выдержку, показали настоящий профессионализм в условиях пандемии. Он лично встречался с работниками нескольких больниц региона и наградил их за добросовестный труд.