Подмосковье 09 февраля 2023, 15:10 Медсестра из Ивантеевки стала лучшей в Подмосковье

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Более 100 медсестер Московской области поучаствовали в конкурсе «Подмосковная медицинская сестра». Лучшей стала медик из Ивантеевки Эльмира Умарова.

Местная жительница работает в детской поликлинике Ивантеевского филиала Московской областной больницы имени профессора Розанова.

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«Профессию я выбрала в три года. С самого детства мечтала быть медсестрой. Работа нравится, сменить ее никогда не хотела», — заявила Умарова.

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Из Ивантеевки в конкурсе участвовали восемь медицинских сестер. Помимо Умаровой его победительницами стали еще две ее коллеги.

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