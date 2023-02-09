09 февраля 2023, 15:10
Медсестра из Ивантеевки стала лучшей в Подмосковье
Более 100 медсестер Московской области поучаствовали в конкурсе «Подмосковная медицинская сестра». Лучшей стала медик из Ивантеевки Эльмира Умарова.
Местная жительница работает в детской поликлинике Ивантеевского филиала Московской областной больницы имени профессора Розанова.
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«Профессию я выбрала в три года. С самого детства мечтала быть медсестрой. Работа нравится, сменить ее никогда не хотела», — заявила Умарова.
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Из Ивантеевки в конкурсе участвовали восемь медицинских сестер. Помимо Умаровой его победительницами стали еще две ее коллеги.
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Ивантеевка
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