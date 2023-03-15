Подмосковье 15 марта 2023, 15:50 Медсестра из Химок получила награду от губернатора Подмосковья за высокие результаты в профессии

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил областные и государственные награды женщинам в честь празднования 8 Марта. В числе отмеченных за высокие результаты в профессиональной деятельности — медсестра из Химок Анна Федорова.

Анна работает старшей медсестрой детского педиатрического отделения № 2 поликлиники № 1 Химкинской областной больницы. В прошлом году женщина побывала в рабочей командировке на Донбассе. Там в течение нескольких месяцев она проводила профилактические осмотры детей военнослужащих и местных жителей.

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«Я сама по себе оптимист и люблю приносить пользу, потому что являюсь не только сотрудником здравоохранения, но и мамой. Еще при подаче документов было понятно, чем мы будем заниматься на Донбассе. Так как я работаю в детском отделении, хочется помочь всем, кто нуждаются в нас. Мы много слышали там благодарностей от родителей», — рассказала Анна Федорова после получения благодарности губернатора Московской области.

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Наград также удостоены ветераны войны и труда, многодетные матери, представительницы образовательных учреждений, организаций здравоохранения, культуры, промышленных предприятий, сельского хозяйства, спорта, сотрудницы правоохранительных органов, общественных организаций, служащие Российской армии и жены военнослужащих. Данную награду губернатор Московской области Андрей Воробьев вручает ежегодно.

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