Подмосковье 07 июля 2023, 12:20 Медработники частных клиник в Подмосковье смогут проходить аттестацию онлайн Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

Услуга для онлайн-аттестации медработников стала доступна для сотрудников частных клиник Подмосковья. Подать заявление могут специалисты со средним или высшим профильным образованием.

«Медицинские и фармацевтические работники всех организаций Московской области, за исключением федеральных, получили возможность подать заявление на квалификационную категорию на региональном портале. Раньше это было доступно только специалистам учреждений, подведомственных областному Минздраву», — сообщила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Реклама

Услуга доступна в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». К онлайн-заявлению нужно приложить документы, а затем очно пройти тестовый контроль знаний и собеседование. Результаты появятся в личном кабинете.

Подмосковные врачи получили награды от губернатора Андрея Воробьева. Глава региона отметил, что работа медика всегда заметна и очень необходима.