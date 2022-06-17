Медработникам Одинцовского округа вручили благодарности от губернатора Подмосковья

Лучших медработников Одинцовского округа поздравили с профессиональным праздником. В преддверии профессионального праздника в ДК «Успенский» прошла торжественная церемония.

Суммарно наградами были отмечены 95 специалистов сферы, в том числе 46 из них — почетными грамотами и благодарностями главы Одинцовского округа Андрея Иванова.

Еще шесть медработников получили почетные грамоты от регионального Министерства здравоохранения.

Два врача получили благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Врач общей практики филиала Ершовской амбулатории Илья Угорский свой трудовой путь начал в селе Каринском еще в середине восьмидесятых годов. Теперь он работает в амбулатории Одинцовского городского округа. На прием к этому специалисту записываются буквально со всего региона.

На прошлой неделе Илье Угорскому присвоили звание заслуженного работника здравоохранения. Он получил награду от губернатора Московской области.

«Мы, серые рабочие лошадки, в свой адрес получаем поздравления и наилучшие пожелания. Хотя бы один день мы чувствуем себя героями, потому что мало получаем, честно говоря, такого признания за свой повседневный незаметный труд», — поделился Илья Угорский.