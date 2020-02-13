Медпомощь за два шага от дома. Новая поликлиника появилась в Ленинском округе

В Ленинском городском округе рядом с жилым комплексом «Бутово парк 2» завершили строительство поликлиники на 450 мест. Застройщик уже подал извещение в Главстройнадзор. Теперь здание проверят на соответствие требованиям проектной документации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Застройщик ООО «Лотан» направил извещение о завершении строительства поликлиники в Ленинском округе в Главстройнадзор. Теперь инспекторы ведомства проводят проверку здания на соответствие требованиям проектной документации. Ожидается, что она продлится до 21 февраля 2020 года.

«Вместе с жителями нашего ЖК мы старались ежемесячно контролировать ход работ. Сейчас, когда строительство завершено, нужно как можно скорее получить все необходимые лицензии, привлечь квалифицированный персонал и оснастить клинику оборудованием. Люди должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь рядом с домом», — отметила депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Земфира Морозова.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену: 275 взрослых и 175 детей. В новом четырехэтажном здании оборудуют клинико-диагностическую лабораторию и рентгеновское отделение с флюорографическим аппаратом, маммографом и дентальным рентгеном, также будет работать молочная кухня.

«Достаточно много профилей будет охвачено в этой клинике: терапия, педиатрия, оториноларингология, травматология, хирургия, офтальмология, стоматология, дневной стационар. Уже ведется набор персонала», — сообщил главный врач ВРКБ Бутай Бутаев.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Жители микрорайона с нетерпением ждут открытия поликлиники, ведь сейчас им приходится обращаться за медицинской помощью в Москву.

«Мы с нетерпением ждем открытия поликлиники. Дома уже построили, а вот социалка пока отстает. Многие жители нашего ЖК прикреплены к московским учреждениям и вынуждены мотаться по малейшему поводу в столицу. В социальных сетях жители практически каждую неделю выкладывают фотоотчеты, и все надеются на скорейшее открытие поликлиники», — сказал житель ЖК «Бутово парк 2» Сергей Неверов.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

В Ленинском округе распространена практика не только открытия полноценных поликлиник, но и офисов врачей общей практики. Благодаря этому на первых этажах зданий создаются кабинеты, где будут работать врачи общей практики и семейные врачи.

В декабре прошлого года такое медицинское учреждение было открыто в микрорайоне Купелинка. Теперь местным жителям нет необходимости обращаться за первичной медицинской помощью в городскую поликлинику.