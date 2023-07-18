Подмосковье 18 июля 2023, 12:18 Медовую коврижку из Зарайска представили на фестивале «Вкусы России» Официальный сайт "Коврижка Зарайская"

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На главных площадках гастрономического фестиваля «Вкусы России» свою продукцию представили 20 производителей из Подмосковья. В числе прочих специалитетов — медовая коврижка из Зарайска, известная на Руси еще с IX века.

Коврижка имеет насыщенный вкус и аромат пряностей, благодаря которым десерт долго хранится. Самая известная коврижечная находится в центре Зарайска — здесь можно не только продегустировать местные деликатесы, но и узнать все об их изготовлении. Желающие могут поучаствовать в мастер-классе и самостоятельно испечь лакомство.

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На фестивале «Вкусы России» представили и другие специалитеты из Подмосковья. В их числе коломенская пастила, сыры, деликатесы из дичи, колбасы, тушенка, паштеты, топленый творог из Можайска и мед из Волоколамска. Регион лидирует по количеству участников на мероприятии и предлагает гостям яркую палитру самых разных вкусов.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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