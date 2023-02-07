Подмосковье 07 февраля 2023, 11:01 Медорганизации Подмосковья получили 130 аппаратов для диагностики и лечения зрения за год

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Подмосковные медорганизации получили в 2022 году 130 единиц офтальмологического оборудования, в том числе лазер, когерентный томограф, автоматические рефрактометры, офтальмоскопы, хирургические системы, тонометры и другую технику.

«Высокоточная диагностика невозможна без современного медицинского оборудования, поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники новой медицинской техникой. В прошлом году мы поставили в подмосковные медорганизации 130 аппаратов для диагностики и лечения зрения на сумму более 160 миллионов рублей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она также подчеркнула, что за три года медорганизации Подмосковья оснастили 553 единицами офтальмологического оборудования. На эти цели было направлено более 540 миллионов рублей.

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В прошлом году новые аппараты поступили в МОНИКИ, Домодедовскую, Наро-Фоминскую, Электростальскую, Луховицкую, Ступинскую и другие больницы. Техника была закуплена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также по программе модернизации первичного звена.

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