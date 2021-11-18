Медоборудование на 100 млн рублей получила за два года больница в Серебряных Прудах

Почти 100 единиц оборудования и мебели поступило в медучреждения в городском округе Серебряные Пруды за последние два года. Среди них — передвижной рентген-аппарат с С-дугой, маммограф, флюорограф и аппарат УЗИ.

Рентген-аппарат с С-дугой занял свое место в операционном блоке больницы в Серебряных Прудах. С его помощью сейчас выполняются буквально все хирургические вмешательства, в том числе протезирование при переломах тазобедренного сустава. Врачи больше не тратят время на проявку снимков.

Есть в распоряжении у хирургов и лапароскопический комплекс. Он позволяет проводить операции через небольшой прокол.

«Операция через замочную скважину, то есть через четыре прокола, максимум четыре прокола. Наиболее ранняя активизация больных, это менее выраженный болевой синдром после операции», — пояснил заместитель главврача Серебряно-Прудской ЦРБ Михаил Мартынов.

Помимо этого, в операционные были закуплены ИВЛ и кислородные концентраторы.

Стоимость современного оборудования составила более 100 миллионов рублей. В декабре будет обновлен и автопарк больницы. Учреждение получит четыре новые машины, которые смогут доставлять врачей в сельские населенные пункты и на вызовы.