Медоборудование для диагностики редких заболеваний у детей закупили в Подмосковье

Редкие заболевания у детей станет проще диагностировать. В отделении муковисцидоза Детского клинического многопрофильного центра Московской области установили современный бодиплетизмограф. Это аппарат для исследования функции внешнего дыхания.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Новая техника предназначена для точной диагностики орфанных (редких — прим. ред.) заболеваний у детей Подмосковья. Бодиплетизмография в настоящее время является золотым стандартом исследования функции внешнего дыхания при различных заболеваниях легких. Аппарат позволяет определить клинически значимые показатели, которые не могут быть исследованы при обычной спирометрии (измерение объемных и скоростных показателей дыхания — прим. ред.) — функциональную остаточную емкость легких, остаточный объем легких, общую емкость легких и бронхиальное сопротивление», — рассказала главный врач центра, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

Новое оборудование позволяет проводить более глубокое исследование функции внешнего дыхания, что помогает быстрее устанавливать диагноз и следить за состоянием ребенка с патологиями.

Ранее сообщалось, что аналог препарата для больных муковисцидозом произведут в Подмосковье.