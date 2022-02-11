«Медленно выдыхаем». Воробьев рассказал о снижении числа случаев ковида в Подмосковье

Уменьшение случаев коронавируса наблюдается в Московской области в последнюю неделю. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы сейчас все медленно, но верно выдыхаем. Последнюю неделю видим снижение и выявленных случаев, и обращений в амбулатории, поликлиники», — рассказал он в интервью программе «Вести-Москва».

По его словам, последние три недели был большой ажиотаж.

«Если в обычное время 5-10 тысяч вызовов к врачу по Подмосковью, то в пик доходило до 100 тысяч. Нагрузка запредельная. Врачи тоже люди, они тоже болеют», — добавил Воробьев.

Ранее на этой неделе губернатор заявил о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом.

За последние сутки в Московской области выявили 8967 случаев, госпитализированы 859 человек. Это на 9,6% меньше, чем за прошлый день, тогда в больницы 950 заразившихся.

При этом в целом по России зарегистрировано 203 949 заболевших, что является абсолютным максимум за всю пандемию.

Всего в Подмосковье с начала эпидемии коронавирусом заразились 873 947 человек, вылечились 697 111, скончались 13 739 жителей региона.