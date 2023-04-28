Подмосковье 28 апреля 2023, 09:50 Медклиника с инновационными методами диагностики открылась в Серпухове

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Медицинская клиника «АксиоМед» открылась в Серпухове. В учреждении используется современное оборудование, а также инновационные методы диагностики и лечения.

Участие в торжественном открытии медицинского центра принял глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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«Качественное оказание услуг — это, конечно же, врачи, это квалифицированные специалисты. Их собрать в стенах одной клиники — это непростая задача», — отметил Сергей Никитенко.

В клинике работают врачи из Москвы и области с большим опытом работы. Медицинское учреждение уже принимает пациентов.

Важным подарком к открытию стало благодарственное письмо в адрес генерального директора клиники «АксиоМед» Елены Царьковой от воспитанников и коллектива Червонопартизанской коррекционной школы-интерната ЛНР за регулярную благотворительную помощь. Из Луганской Народной Республики в Серпухов письмо привезли активисты фонда «Проект Жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлекает на работу новых врачей с помощью льгот и мер поддержки.

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