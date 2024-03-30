Подмосковье 30 марта 2024, 19:48 Медицинскую мебель поставили в Московский областной госпиталь для ветеранов войн Козлов Максим Константинович

Читать 360tv в

Свыше 200 новых предметов медицинской мебели установили в госпитале для ветеранов войн в Подмосковье. Среди них — кресла для врачей и пациентов, шкафы для документации и столы с тумбами. Поставку осуществила Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области.

Начальник группы ИТО Максим Козлов отметил, что формирование современной инфраструктуры — одна из приоритетных задач здравоохранения в Подмосковье.

Реклама

«Новая мебель для медицинского персонала и отделений в целом создаст комфортные условия работы и приема пациентов», — добавил Максим Козлов.

Для получения информации о госпитализации рекомендуется обращаться по номеру телефона: +7 (499) 670-93-32. Более подробная информация о работе медучреждения размещена на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».