Подмосковье 05 декабря 2023, 14:37 Медицинскую клинику построят в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе к 2027 году Unsplash

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Многопрофильную медицинскую клинику построят в Балашихе к 2027 году. Она появится на улице Струве в микрорайоне Железнодорожный.

Проектные и строительно-монтажные работы проведет компания ООО «МСУ-1».

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Медицинское учреждение построят на территории в 11 гектаров. В учреждении будет шесть блоков. В центральном блоке сделают отделение реанимации, операционное, терапевтическое и приемное отделения. Также оборудуют два хирургических блока, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр.

Клиника будет рассчитана на 1 123 койки, в смену врачи смогут принять до 300 пациентов. Учреждение оснастят современным оборудованием. Услуги здесь смогут получить жители Балашихи и всего Подмосковья.

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