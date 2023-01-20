Подмосковье 20 января 2023, 11:01 Медицинское производство гепарина натрия для лечения тромбоза наладят в Подмосковье

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В Подмосковье начнут изготавливать сырье для производства гепарина натрия, используемого в медицине для лечения тромбоза. Компания «Северный океан» откроет предприятие на земле за рубль.

«Объем инвестиций компании составляет 850 миллионов рублей. На предприятии, которое разместится на участке, предоставленном по региональной программе поддержки импортозамещающих производств, будут созданы 300 рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Отмечается, что выпуск сырья для производства гепарина натрия начнется через три года. По словам министра, это позволит компенсировать потребности российского рынка, а также рынков стран СНГ, в данной продукции.

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Гепарин натрия уменьшает свертываемость крови и препятствует образованию тромбов. Его получают из слизистой оболочки тонкого кишечника животных, поэтому на предприятии также будут производить натуральные оболочки для колбас из переработанных материалов.

За время действия программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье предоставили свыше 60 земельных участков. Договор по рублевой аренде подписали уже 55 инвестора.

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