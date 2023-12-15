Подмосковье 15 декабря 2023, 16:12 Медицинское оборудование обновят в МОНИКИ до конца года Фото: Минздрав Московской области

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Работа по замене медоборудования продолжается в МОНИКИ имени Владимирского. Так, в медучреждении установили новые аппараты КТ, МРТ и УЗИ. Об этих и других итогах рассказала в эфире телеканала «360» главный врач научно-исследовательского клинического института Анна Мильто.

«В этом году в нашем институте заканчивают обновлять технику. В этом году мы получили один аппарат КТ и еще один монтируется. В прошлом году мы получили два аппарата МРТ. В это большие деньги вкладываются, потому что современную медицину нельзя представить без этих аппаратов», — отметила Мильто.

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Также в МОНИКИ установили современные аппараты УЗИ, которые работают в операционных. Появились и новые эндоскопические стойки — они будут лучше и дольше работать.

В 2022 году в научно-исследовательском клиническом институте открыли восемь операционных, а в текущем году — шесть. В них оперируют врачи разных профилей: нейрохирурги, травматологи и другие.

«Мы хотим, чтобы пациенты получали помощь в Московской области, чтобы они не искали другие больницы. Мы хотим, чтобы они получали ее как можно быстрее. Также мы расширяем возможности», — подчеркнула Мильто.

Так, в МОНИКИ открыли онкологический кластер, где появилось отделение головы и шеи, расширилось лечение молочной железы, открылось торакальное отделение и другие возможности.

«У нас огромные планы на 2024 год. Думаю, что они нам по плечу. Какое бы оборудование не было, важно, чтобы были люди, которые умеют и хотят работать. Наши сотрудники хотят работать много и хорошо», — заключил врач.

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