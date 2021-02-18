Около 160 медицинских центров отремонтируют в Подмосковье за год

Еще 158 поликлиник, травмпунктов и подстанций скорой помощи отремонтируют в Подмосковье. Их обновят уже к концу года. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Ее председатель Игорь Брынцалов отметил, что за выполнением работ будут следить депутаты. Медицинские центры приведут к единому стандарту качества.

Ремонт пройдет по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Кроме того, перед областным Минздравом и главами городских округов он поставил задачу составить полный список учреждений, требующих модернизации.

До конца года улучшат облик 84 поликлиник и стационаров, 25 травмпунктов, 49 подстанций скорой помощи. На это выделили около двух миллиардов рублей.

А ранее стало известно, что 160 врачей из Подмосковья получат льготу на покупку жилья в течение года.