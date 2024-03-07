Подмосковье 07 марта 2024, 10:22 Медицинский центр в селе Ромашково достроят в 2025 году Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Строительство консультативно-диагностического центра в селе Ромашково идет по графику. Общая строительная готовность объекта достигла 25%. Открыть медучреждение планируют в 2025 году.

В новом консультативно-диагностическом центре предусмотрены терапевтическое и педиатрическое отделения, блок кабинетов узких специалистов и специализированного приема, а также клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики. Медучреждение сможет принимать до 350 человек в смену.

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«Объект строится в рамках показателей региональной программы „Модернизация первичного звена здравоохранения“. Консультативно-диагностический центр будет функционировать в составе Одинцовской областной больницы. Он предназначен для оказания первичной врачебной помощи больным», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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