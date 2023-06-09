Подмосковье 09 июня 2023, 16:19 Медицинский центр построят в микрорайоне Ольгино в Балашихе

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В микрорайоне Ольгино в Балашихе построят большой медицинский центр. Он будет рассчитан на 1,2 тысячи коек и 300 посещений в смену.

«Наш город самый большой в Московской области, и из-за близости к Москве численность населения постоянно увеличивается. Функционирование нового больничного комплекса позволит оказывать высокотехнологичную помощь не только жителям нашего городского округа, но и всего Подмосковья», — сказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал акцент на теме медицинского обслуживания населения в ходе своего ежегодного обращения к жителям. По его словам, для региона очень важно иметь профессиональных врачей и современное оборудование, чтобы жители могли получить качественную и оперативную медпомощь.

Воробьев также заявил, что на строительство медцентра в Балашихе направят около 50 миллиардов рублей.

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