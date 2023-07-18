Подмосковье 18 июля 2023, 11:04 Медицинский сервис «Цифромед» использовали свыше 370 тысяч раз в Подмосковье Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

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Комплексный медицинский сервис «Цифромед» работает в Подмосковье. Им уже воспользовались свыше 370 тысяч раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, цифровой портал помогает сотням жителей Подмосковья получить необходимую информацию и доступ к медицинским услугам в любое удобное время. В сервис входит площадки, на которых собрана самая полезная и актуальная информация для жителей и медиков. Среди них «Стань мамой», «Детство», «Паллиатив» и «Онкопортал».

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«Чтобы сделать сервисы еще лучше, до 15 августа проводятся опросы. Пройти их может любой желающий буквально за пять минут. Для этого даже не требуется авторизация», — добавила глава ведомства.

Опросы доступны на всех четырех сервисах в разделе «Тесты, опросы и голосования».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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