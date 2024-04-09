Подмосковье 09 апреля 2024, 20:14 Медицинский психолог Александр Рыжков пополнил штат центральной поликлиники Солнечногорска Пресс-слуба администрации г. о. Солнечногорск

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Медицинский психолог с 13-летним стажем Александр Рыжков начал работать в отделении профилактики центральной поликлиники Солнечногорска. Ранее он работал в социальных учреждениях Москвы, в том числе оказывал психологическую поддержку на общероссийском детском телефоне доверия.

Александр Рыжков одним из первых в стране получил образование медицинского психолога, окончив Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова по специальности «Клиническая психология». Сейчас врач занимается проведением медико-социальной экспертизы для определения инвалидности. Кроме того, предоставляет поддержку в борьбе с такими проблемами, как тревожность, депрессия, апатия, страх, стресс и кризисные состояния.

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«Медицинские психологи, врач-инфекционист, хирурги, врачи-терапевты, фельдшеры, акушеры, медсестры— с начала года в Солнечногорскую областную больницу трудоустроились 38 специалистов. Напомню, по решению нашего губернатора в регионе действует комплекс мер поддержки для привлечения медиков на работу — это выплата на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, выделение земельных участков под строительство домов, „Социальная ипотека“, программа „Приведи друга“, из местного бюджета мы компенсируем оплату проезда до места работы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Записаться на прием к медицинскому психологу можно через регистратуру и портал госуслуг. Продолжительность консультации составляет 45 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев расскаал о скором открытии детского медицинского центра в регионе.

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