Достойные условия для учебы. Медицинский колледж в Егорьевске переедет в новое здание

Совсем скоро в Егорьевске откроют новое здание филиала Московского областного медицинского колледжа № 3 имени Героя Советского Союза Зинаиды Самсоновой. Отделочные работы уже подходят к завершению. Об этом стало известно во время эфира с губернатором Андреем Воробьевым на «360».

Строительство здания медучилища началось еще в 2002 году. Потом стройку несколько раз замораживали. Неравнодушные жители обратились за помощью к властям, и строители вновь пришли на объект летом 2018-го.

«Врачи подняли вопрос ребром по поводу достройки и приведения в порядок легендарного медицинского училища. С тех пор мы сделали проект, затем выделили порядка 500 миллионов рублей, чтобы все эти мероприятия провести, построить. Я очень надеюсь, что в 2019 году мы закончим», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В 2020 году училище отметит 90-летний юбилей. И новый современный корпус станет подарком для студентов и преподавателей.

«Очень радостно за то, что наша молодежь, которая будет лечить население Московской области в ближайшем будущем, они получат такой современный, отвечающий всем требованиям, санитарным нормам и правилам учебный корпус. Это отрадно, что молодежь будет учиться в достойных условиях», — отметила директор филиала Марина Гвоздева.

Основной объем работ по отделке здания уже выполнен — остались мелкие штрихи. Соответственно, переезд студентов не за горами.

«Порядка 300-400 учащихся в этом колледже, и для нас эти выпускники просто крайне необходимы», — добавил Андрей Воробьев. Губернатор поставил задачу главе Егорьевска Александру Гречищеву персонально отвечать за объект, чтобы не было срывов и переносов.

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Московский областной медицинский колледж № 3 работает с 1930 года. Свое имя он получил в честь Зинаиды Самсоновой. В годы Великой Отечественной войны молодая женщина ушла на фронт из Егорьевска. Воевала на Сталинградском и Воронежском фронтах, участвовала в Сталинградской и Курской битвах. Зинаида Самсонова погибла от пули немецкого снайпера. 3 июня 1944 года ей присвоили звание Героя Советского Союза.