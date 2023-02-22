Подмосковье 22 февраля 2023, 18:02 Медицинский колледж капитально отремонтируют в Дмитрове

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Медицинский колледж в Дмитровском округе капитально отремонтируют. На данном этапе объявлен конкурс на проектирование объекта. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

На портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Общая площадь колледжа, в котором обучается 400 студентов, — 1455 квадратных метров.

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Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и будут финансироваться за счет средств бюджета региона.

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