Подмосковье 14 декабря 2023, 10:53 Медицинский колледж капитально отремонтировали в Дмитрове Пресс-служба Минздрава МО

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Медицинский колледж № 1 капитально отремонтировали в Дмитрове. Там привели в порядок учебные кабинеты, обустроили зоны отдыха, спортивную площадку, установили новое симуляционное оборудование и тренажеры для практических занятий. После проведенных работ там смогут обучаться до 600 человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, подготовке медицинских кадров уделяют особое внимание.

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«Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов. Поэтому ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в областном медколледже, также совершенствуем материально-техническую базу. На капитальный ремонт Дмитровского медколлежда было направлено 155 миллионов рублей», — сказала она.

Здание было построено почти 60 лет назад. Там обновили фасад, кровлю, а также коммуникации, благоустроили территорию и провели перепланировку помещений. По словам директора колледжа Саркиса Бабаяна, ежегодно учреждение выпускает около 120 молодых специалистов, большинство из которых устраиваются на работу в медорганизации Подосковья.

«Со следующего года мы планируем увеличивать число студентов. Также, благодаря проведенным работам, на базе филиала начнут обучать по программам дополнительного профессионального образования действующих медицинских работников. Ранее для этого им приходилось ездить в Москву или в Раменское», — отметил он.

Колледж готовит специалистов по нескольким направления. Это сестринское, лечебное и акушерское дело.

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