Медицинский факультет появится в МГОУ

В Московском областном университете появится медицинский факультет. Соответствующее соглашение подписали 1 ноября.

Второй стороной договора стал Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. База МОНИКИ позволит будущим медикам уже с первого курса приступить к практическим занятиям. И уже к выпуску студенты получат базовый опыт, что обязательно им поможет при дальнейшем трудоустройстве.

«Я уверен, что наше совместное сотрудничество, наши совместные идеи и, самое главное, вот такой „спрессованный“ интеллект двух учреждений позволит как раз очень хорошо конкурировать», — сказал Дмитрий Семенов, директор ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Кроме того, новый договор между университетами подразумевает совместные научные проекты. Например, для расшифровки цепочек ДНК. Соответствующее оборудование в МОНИКИ, кстати, уже имеется.