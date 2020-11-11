Медицинский факультет появился в МГОУ

В Московском государственном областном университете в этом году появился медицинский факультет. В новом учебном году он примет первых студентов.

«В 20-м году в Московском государственном областном университете создан медицинский факультет. И в Московской области, в МГОУ, впервые начнется обучение медиков по специальности „лечебное дело“», — рассказал Дмитрий Куликов, проректор по науке МГОУ.

Он отметил, что ограниченный набор на бюджетные места позволит университету реализовать программу персонального обучения, ориентированного на каждого студента.

«Если человек хочет стать хирургом и мы понимаем, что в одной из больниц не хватает хирурга данного профиля, мы организуем практику студента в конкретной больнице. У него не будет вопросов с трудоустройством», — отметил проректор.

Основная локация факультета — город Мытищи. Там будет проходить обучение базовым общеобразовательным дисциплинам и специализированным медицинским.

Проректор подчеркнул, что среди партнеров университета лучшие клиники региона и Москвы, а флагманом стал МОНИКИ имени Владимирского.

Научно-образовательной центр МГОУ расположился в Пущине. У его сотрудников налажены тесные контакты с учеными пущинских институтов и с клинической базой больницы научного центра в Пущине.

Расположение центра позволит студентам быстро добираться до места практики.

«Расположен он в центре города. Город небольшой, поэтому не составит никакого труда в рамках практики студентам получить в первую половину дня практические навыки в больнице, научиться делать перевязки, участвовать в обходах, в обсуждении тактики лечения пациентов, а в оставшееся время дойти до нашего НОЦа и вместе с ведущими учеными провести научный эксперимент и получить навыки и компетенции исследовательские, что для врача является определяющим и очень важным», — пояснил Куликов.

14 ноября МГОУ проведет День открытых дверей в онлайн-формате. Там можно будет найти дополнительную информацию. Трансляция будет доступна по ссылке на YouTube. Начнется она в 11 часов утра. Ссылку с подробностями приемной кампании в МГОУ 2021 года можно найти на сайте МГОУ.ру, в разделе «Абитуриенту».