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    27 января 2022, 11:58

    Медицинский факультет откроют в подмосковном филиале МГИМО

    Андрей Воробьев: для первого потока на медфакультет филиала МГИМО наберут 50 человек

    Александра Ломейко, Анастасия Аброськина

    В Одинцовском филиале МГИМО появится медицинский факультет. Для первого потока наберут 50 человек, рассказал в ходе ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Медицинский факультет откроют в подмосковном филиале МГИМО

    «Я хотел бы <…> поблагодарить Анатолия Васильевича Торкунова и Марка Курцера. Мы открываем в МГИМО медицинский факультет», — сказал глава региона.

    В первом наборе, добавил Воробьев, будет 50 человек. Учителя, которых готовят в Подмосковье, очень востребованы и проблем с ними нет. Врачей, наоборот, не хватает.

    «С врачами есть проблемы. Этот факультет начинает работать, и, надеюсь, будет работать статусе МГИМО достойно», — подчеркнул Воробьев.

    Ранее губернатор напомнил, что с января водителям скорой помощи и сотрудникам региональных поликлиник начали выплачивать прибавку к зарплате.

    С начала года водители скорых дополнительно получают по 7000 рублей, неотложки — по 5000 рублей. Администраторам поликлиник, медицинским регистраторам и операторам тоже прибавили по 7000 рублей.