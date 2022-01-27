Медицинский факультет откроют в подмосковном филиале МГИМО

В Одинцовском филиале МГИМО появится медицинский факультет. Для первого потока наберут 50 человек, рассказал в ходе ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я хотел бы <…> поблагодарить Анатолия Васильевича Торкунова и Марка Курцера. Мы открываем в МГИМО медицинский факультет», — сказал глава региона.

В первом наборе, добавил Воробьев, будет 50 человек. Учителя, которых готовят в Подмосковье, очень востребованы и проблем с ними нет. Врачей, наоборот, не хватает.

«С врачами есть проблемы. Этот факультет начинает работать, и, надеюсь, будет работать статусе МГИМО достойно», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор напомнил, что с января водителям скорой помощи и сотрудникам региональных поликлиник начали выплачивать прибавку к зарплате.

С начала года водители скорых дополнительно получают по 7000 рублей, неотложки — по 5000 рублей. Администраторам поликлиник, медицинским регистраторам и операторам тоже прибавили по 7000 рублей.