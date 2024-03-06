Подмосковье 06 марта 2024, 14:02 Медицинский диагностический центр построят в селе Ромашково к 2025 году Министерство строительного комплекса Подмосковья

Читать 360tv в

Новый медицинский консультативно-диагностический центр на 350 посещений в смену построя в селе Ромашково под Одинцовым. Готовность объекта превысила 25%. Работы планируют завершить к декабрю 2025 года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас родители ведут работы на уровне первого и второго этажей. В центре будут оказывать первичную помощь больным. Площадь здания превысит девять тысяч квадратных метров.

Реклама

«В поликлиническом учреждении будет расположено терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, блок кабинетов узких специалистов и специализированного приема. Дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики», — добавили в ведомстве.

Учреждение оснастят современной мебелью и оборудованием. На территории проведут благоустройство обустроят парковку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».