Подмосковье 16 июня 2023, 15:24 Медицинских работников поздравили с профессиональным праздником в Мытищах

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Медицинских работников поздравили с профессиональным праздником в дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Врачам вручили грамоты и показали концертную программу. Со сцены для них выступила группа «Вива».

Всего в Мытищах трудятся более четырех тысяч медицинских работников. Один из них — заведующий неврологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Борис Максимов. Несколько лет назад он получил награду от губернатора Московской области за спасение пассажира на борту самолета.

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В этом году учреждения здравоохранения округа получат три цифровых рентген-аппарата, а в начале июля откроется кабинет МРТ. Также вскоре достроят новую поликлинику в микрорайоне Пироговский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе больниц региона на новый стандарт работы.

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