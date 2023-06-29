Подмосковье 29 июня 2023, 17:37 Медицинские центры Подмосковья обеспечили новой реабилитационной техникой для лечения детей

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Условия детской реабилитации продолжают развивать в Подмосковье. Сейчас юным пациентам доступно восстановительное лечение на специальном оборудовании в ведущих клиниках и стационарах. Об этом в эфире «Область перемен» рассказала главный детский специалист по медицинской реабилитации Подмосковья Екатерина Паснова. Вместе с ней выступил начальник организационного управления Минспорта Подмосковья Денис Салтыков, который рассказал о развитии проекта «Выходи во двор».

Дворовые матчи продолжатся

Второй летний сезон проекта «Выходи во двор» продолжается в Подмосковье. Первую игру провели в Краснознаменске. Матчи пройдут еще в девяти городских округах.

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Лучшего игрока зрители выбрали в Люберцах онлайн, а игра в Кашире оказалась одной из самых напряженных. Из-за популярности проекта закрывать его не планируют, рассказал начальник организационного управления Минспорта Подмосковья Денис Салтыков.

«Основная цель проекта — популяризация здорового образа жизни, футбола, проведение активного досуга всей семьей. Проект в регионе уже идет второй год по инициативе губернатора и только набирает обороты», — сказал он.

Современная реабилитация

Хорошие условия для медицинской реабилитации детей создали в Подмосковье. Они доступны как в ведущих клиниках, так и в стационарах. После некоторых заболеваний юным пациентам важно пройти восстановительное лечение. Среди самых частых патологий, которые требуют последующую реабилитацию — травмы и заболевания костно-мышечного аппарата.

По словам главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Подмосковья Екатерины Пасновой, чаще всего взрослые становятся полноценными участниками восстановительного лечения и помогают детям пройти его.

При реабилитации после травм часто необходимо специальное оборудование. Детские реабилитационные центры Подмосковья обладают всей необходимой техникой.

«Есть у нас острые заболевания, которые требуют реабилитационных мероприятий. У детей это как правило травмы, состояние после ДТП или езды на самокате. Это могут быть переломы, черепно-мозговые травмы. А если брать хроническую патологию, на первый план выходят заболевания нервной системы», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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