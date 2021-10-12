Медицинские осмотры водителей автоматизировали в Подмосковье

Состояние здоровья водителей «Мострансавто» начали проверять с помощью технологии распознавания лиц в Подмосковье. Сначала она идентифицирует человека, а после происходит измерение температуры, давления и пульса.

Кроме того, аппараты, которые начали использовать для таких осмотров, выявляют признаки алкогольного опьянения.

Проверки обязательны перед началом рейсов и сразу после них. «Мострансавто» установило 30 таких аппаратов в Химках, Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Одинцове, Подольске и Люберцах.

Как все происходит?

Оборудование определяет состояние здоровья по ключевым параметрам. В результате водителя могут допустить к работе или отстранить от нее.

Показатели проверки отправляют инспектору онлайн. Он дает заключение о том, готов ли водитель к рейсу.

Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

За счет автоматизации мы повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура может занимать у сотрудника менее трех минут Анна Кротова.

Все сведения заносят в электронные журналы. Если водителя не допустили к работе, вместо него выходит сменщик.

«В команде „Мострансавто“ 8,3 тысячи водителей автобусов. С помощью платформы мы выстроим единую электронную базу данных, сможем собирать и анализировать информацию», — рассказал генеральный директор компании Сергей Смирнов.

На основании статистики смогут сформировать группы риска — выявить тех, у кого регулярные отклонения. Их направят на дополнительное медицинское обследование.