Медицинские осмотры водителей автоматизировали в Подмосковье
«Мострансавто» автоматизировало медицинские осмотры водителей автобусов в Подмосковье
Состояние здоровья водителей «Мострансавто» начали проверять с помощью технологии распознавания лиц в Подмосковье. Сначала она идентифицирует человека, а после происходит измерение температуры, давления и пульса.
Кроме того, аппараты, которые начали использовать для таких осмотров, выявляют признаки алкогольного опьянения.
Проверки обязательны перед началом рейсов и сразу после них. «Мострансавто» установило 30 таких аппаратов в Химках, Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Одинцове, Подольске и Люберцах.
Как все происходит?
Оборудование определяет состояние здоровья по ключевым параметрам. В результате водителя могут допустить к работе или отстранить от нее.
Показатели проверки отправляют инспектору онлайн. Он дает заключение о том, готов ли водитель к рейсу.
Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.
За счет автоматизации мы повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура может занимать у сотрудника менее трех минут
Все сведения заносят в электронные журналы. Если водителя не допустили к работе, вместо него выходит сменщик.
«В команде „Мострансавто“ 8,3 тысячи водителей автобусов. С помощью платформы мы выстроим единую электронную базу данных, сможем собирать и анализировать информацию», — рассказал генеральный директор компании Сергей Смирнов.
На основании статистики смогут сформировать группы риска — выявить тех, у кого регулярные отклонения. Их направят на дополнительное медицинское обследование.