Медицинские лазеры будут производить в Подмосковье. У них нет российских аналогов

Уникальное лазерное медицинское оборудование будут производить в подмосковном Фрязине. Новое предприятие появится в Особой экономической зоне «Исток». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, продукт, который намерена выпускать компания «Вазари Лазерс», не имеет российских аналогов. Таким образом, в Подмосковье появится еще одно импортозамещающее производство.

«Помимо того, что у нас в стране появятся собственные медицинские лазеры, продукт будет практически полностью состоять из отечественных комплектующих: более 92% поставщиков компонентов для аппарата — российские производители, в том числе и подмосковные компании», — подчеркнул Вадим Хромов.

От добавил, что объем инвестиций в проект составит боле 15 миллионов рублей, на производстве будет создано 30 новых рабочих мест.

Основными потенциальными потребителями медицинских лазеров компании «Вазари Лазерс» являются медучреждения, имеющие как общую специализацию (гинекология, хирургия и прочее), так и более узкую: косметология, дерматология, эстетическая медицина. От иностранных аналогов подмосковный продукт будет отличаться усовершенствованными техническими характеристиками.

«Учитывая, что стоимость производства будет на 10-20% ниже, чем у зарубежных аналогов, и импортозамещающим проедприятиям будет оказана господдержка, проект резидента ОЭЗ „Исток“ имеет хорошие финансовые перспективы», — подчеркнул Вадим Хромов.