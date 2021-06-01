Медицинские классы Российского университета имени Менделеева открыли в школе Реутова

Школьники Реутова смогут глубоко погрузиться в изучение медицины в стенах своего учебного заведения. Медицинские классы открыл Российский университет имени Менделеева в школе № 6. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Чтобы открыть медицинский класс представители школы № 6 и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева подписали соглашение о сотрудничестве в сфере специального образования.

«Реутов является наукоградом РФ, поэтому мы постоянно развиваем соответствующие государственные программы. В их рамках в 2020 году мы оснастили классы школы № 6 высокотехнологичным оборудованием, создав здесь новое специализированное направление обучения „Биология и химия“. Школьники смогут посещать занятия, как на базе самой школы, так и в стенах университета, о чем подписано соответствующее соглашение», — уточнил Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

По словам главы округа, сотрудничество даст дополнительные возможности будущим выпускникам углубленно овладевать специальными предметами, начиная профессиональную подготовку задолго до поступления в вуз.

«Уверен, что наш принцип непрерывного образования позволит вырастить высококлассных специалистов, которые в будущем смогут найти достойное применение своим знаниям и умениям в родном городе», — отметил Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

В Реутове активно реализуют образовательную стратегию. В округе поддерживают талантливую молодежь. Для этого в частности создают профильные классы в школах. В прошлом году выпустились ребята первого инженерного класса городского лицея, также в этом году стартовали занятия по химико-биологическому профилю на базе МБОУ «СОШ № 6».

Сейчас в Реутове работают 12 школ и два учреждения дополнительного образования. Одним из символов города успел стать детский технопарк «Изобретариум». В рамках дополнительного образования школьники могут реализовывать проекты по различным направлениям.