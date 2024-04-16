Подмосковье 16 апреля 2024, 09:29 Медицинские классы открыли в гимназии № 9 в Коломне Медиасток.рф

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Профориентационные классы возродили в гимназии № 9 в Коломне. Теперь девятиклассники углубленно изучают химию и биологию в медицинских классах.

Подготовкой школьников занимаются педагоги Рязанского медицинского университета, с которым сотрудничает гимназия № 9. Каждую субботу они читают лекции, а ребята проходят практику в университете и получат дополнительные пять баллов при поступлении.

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«Учиться не просто, но безумно интересно. У ребят это получается хорошо, мы видим, что в медицинских классах практически нет отчислений», — рассказал ректор Рязанского медицинского университета имени Академика Павлова Роман Калинин.

Также школьникам проводят экскурсии по местной больнице.

«Мы видим, что практика на нашей территории, знакомство с коллективом, знакомство с условиями работы позволяет будущим студентам и молодым врачам быстрее ориентироваться после обучения в вузе на своем рабочем месте», — отметил главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

В этом году для учеников 7-х и 8-х классов в гимназии проведут летнюю медицинскую школу. Занятия будут проходить в течение двух недель, после чего ребята решат, хотят ли они стать врачами и учиться у медицинском классе.

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